النيابة تحقق في مصرع سمسارة عقارات سقطت من الطابق السادس بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة الدقي، تفاصيل مصرع سمسارة عقارات سقطت من الطابق السادس هربا من احتجاز محامي وصديقه لها بسبب خلافات بينهم.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الدقي بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سيدة من علو أمام العقار رقم 37 شارع الدقي، انتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث الدقي برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس المباحث والرائد حسام العباسي معاون المباحث وعثر على جثة "موزة" 52 سنة سمسارة شقق وتبين أنها ليست من سكان العقار.

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أشارت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن السيدة تربطها علاقة عمل بمالك الشقة التي تقع بالطابق السادس ودائمة التردد عليه لإنهاء معاملاتهم وتبين أن الشقة يتواجد بها كل من أيمن 39 سنة محامي وصديقه سيد 43 سنة فكهاني، استعلمت قوة أمنية من مالك الشقة وصديقه عن تواجد المتوفية بالشقة فأفادا بأنها نائمة بإحدى الغرف وتوجه المحامي وعند فتحه باب الغرفة فوجئ بعدم تواجدها والنافذة مفتوحة.

وقال المتهم أمام النيابة إنه اتصل بها هاتفيا وطلب منها لقائه وفور وصولها الشقة قام باحتجازها بعدما أجبرها على توقيع إيصالات أمانة واستولى على مصوغاتها الذهبية 2 خاتم و4 غوايش وأغلق عليها الغرفة للذهاب إلى البنك في الصباح لتعيد له أمواله.

مناظرة النيابة العامة للجثة أسفرت عن وجود آثار سحجات برسغ اليدين وآثار حبر في إبهام اليد اليمني، بمواجهة المحامي قرر أن المتوفية نصبت عليه وأجرت شقة ملكه بسعر أعلى من المتفق عليه بينهما واستولت عليه لنفسها، وأضاف انها استولت ايضا على مبلغ 120 ألف جنيه لشرا شقة ولم تنفذ الاتفاق.