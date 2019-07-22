محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالكلية الحربية حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية بحضور عدد من الوزراء ورجال الدولة.
ونشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، صورًا لوقائع الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 ترصد مشاركة السيسي في حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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