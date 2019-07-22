مطار الأقصر ينهي استعداداته لسفر حجاج الوجه القبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: تفقد وزير الطيران المدني، مطار الأقصر الدولي للوقوف على أعمال التطوير داخل المطار والاستعدادات اللازمة لسفر حجاج الوجه القبلي. وتفقد الوزير صالات السفر والوصول الدولي والداخلي والمهبط وكاونترات الجوازات والمحطة ومركز العمليات فى إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها للاطمئنان على استعدادات المطارات المصرية لاستقبال موسم الحج. كما اطمئن الوزير، على مسجد المطار الذي افتتح مؤخراً والخيمة المكيفة المجهزة لاستقبال المودعين، واستعدادات وجاهزية المطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتسيير الرحلات إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج الأقصر وقنا ومحافظات الوجه القبلي وطالب بتقديم كافة التيسيرات لضيوف الرحمن.

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