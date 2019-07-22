شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة» يتابع واقعة اعتداء مسجلين خطر على فتاة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ فريقًا لمتابعة واقعة اعتداء مسجلان خطر على فتاة ذات إعاقة ذهنية تبلغ من العمر قرابة 17 عامًا بشارع البحر الأعظم بالجيزة؛ بعد نشر إحدى الصحف للواقعة؛ وذلك لتقديم كافة سبل المساندة للفتاة في إطار الإختصاصات المنوط بها المجلس.

وأشار أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان صادر عن المجلس، الاثنين، إلى أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية في الواقعة لمعرفة ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات؛ مشيداً بجهودها في سرعة إلقاء القبض على الجناة، كما أعلن المجلس عن تواصله مع الجهات المعنية وفي مقدمتها النيابة العامة لدعم حصول الفتاة على حقها.

وطالب المجلس في بيانه بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة في ضوء ما تشكله هذه الواقعة من إنتهاك لكرامة وحقوق الطفل عامة والطفل ذو الإعاقة خاصة وفقاٌ لأحكام القانون (١٠) لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالمخالفة لأحكام قانوني الطفل والعقوبات المصري .