شكرا لقرائتكم خبر عن قاسم حسين: المنيا الأولى في الاستفادة من قروض صندوق التنمية المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن نسبة التمويل الممنوحة من صندوق التنمية المحلية والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية لجميع مراكز المحافظة لـ 1729 مشروعا بلغت 7 مليون و350 ألف و500 جنيه في مشاريع تتعلق بخدمة المرأة المعيلة والشباب .

وأضاف أن نسبة تحصيل أقساط القروض المنصرفة بلغت 6 مليون و781 ألف و508 جنيه من أقساط قروض صندوق التنمية المحلية، حيث حققت نسبة سداد بلغت98.2 % .

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وأكد المحافظ أن المنيا تأتى في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة على مدار عامين مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وقد تلقت المحافظة خطاب شكر من وزير التنمية المحلية في العام السابق والحالي.

من جانبه، وزع اللواء أحمد جبريل، سكرتير عام مساعد المحافظة، قروضا لـ 85 مشروعا لأبناء المحافظة موزعة على جميع المراكز بمبلغ 532 ألف جنية من قروض صندوق التنمية المحلية، لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين أوضاع حياة المواطنين في القرى خاصة صعيد مصر من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل .

قالت الدكتورة وفاء فديوي، مدير عام بناء وتنمية القرية، إنه يتم من خلال صندوق التنمية المحلية تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بقرى ونجوع مراكز المحافظة بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتنفذ هذه المشروعات في عدة مجالات اقتصادية سواء (إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية ) ذات العائد المالي .

وأوضحت مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة أن المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها تأتى في شكل قروض صغيرة تتراوح مابين (3000-7500 ) جنيه وقد تصل إلى 20 ألف في حالة شراء معدات بمساهمة 20% من المنتفع وبفائدة قدرها 6% فقط كمصاريف إدارية مشيراً إلى أن القرض متاح لجميع الفئات وخاصة الشباب والمرأة ومدة سداد القرض تتراوح من (2.5-3.5 ) سنة ومدة السماح مابين 3-6 شهور وفقاً لطبيعة المشروع .