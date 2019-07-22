شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الأوقاف لشيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاثنين، بمشيخة الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للاطمئنان على صحته.

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وهنأ وزير الأوقاف، شيخ الأزهر على عودته إلى أرض الوطن، داعيًا له بدوام الصحة والعافية، وذلك بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا، أجرى خلالها «الطيب» بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي، بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى شيخ الأزهر عملية جراحية بالعين.

كان شيخ الأزهر قد وصل إلى القاهرة، مطلع الأسبوع الجارى، قادمًا من فرنسا، بعد رحلة علاجية إلى ألمانيا وفرنسا، أجرى خلالها بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى عملية جراحية بالعين.

يذكر أن شيخ الأزهر قد غادر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية، وكان شيخ الأزهر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، إذ تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين.