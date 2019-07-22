مصر | "بسبب 110 ألف جنيه".. تفاصيل جديدة في استدراج محامي لسمسارة بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسبب 110 ألف جنيه".. تفاصيل جديدة في استدراج محامي لسمسارة بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر داخل النيابة، في سقوط سمساره من الطابق السادس بعقار في الدقي والشهيرة" بموزة"، في عقدها الخامس من عمرها، بعدما استدرجها محامي لمكتبه الخاص وحاول توقعيها على إيصالات أمانة، أن هناك خلافات سابقة بين المحامي والسمسارة بسبب أخذها من المحامي ويدعى "أيمن" وابن عمه ويعمل "فكهاني"، مبلغ حوالي 110 ألف جنية، مضيفًا أن المحامي مأجر شقتين من السمسارة، وحاول قبل ذلك استرجاع المبلغ ولكنها كانت تتهرب منه

بدأت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط سمسارة من الطابق الخامس بعقار بالدقي وشهرتها "موزة" في عقدها الخامس من عمرها، نتيجة لهروبها بعدما استدرجها محامي ويدعى "أيمن" وابن عمه "فكهاني" لمكتبه الخاص بالدقي، بسبب خلافات مالية بحوالي 110 ألف، مما دفعها لتوقعيها على إيصالات أمانة.

وتسمتع النيابةالعامة، بشمال الجيزة، لشهود الواقعة حارس العقار، فيما طلبت سرعة التحريات.

Advertisements

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقة بالقرب من كوبرى الدقى، مما أسفر عن مصرعها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى، أن الضحية تعمل سمسارة عقارات، تربطها علاقة عمل بمحامى، استدرجها إلى المكتب الخاص به بالعقار الذى سقطت منه المجني عليها، لحل خلافات مالية بينهما، ثم احتجزها بمساعدة صديق له، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، مساء أمس.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.