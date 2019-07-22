مصر | تأجيل محاكمة المتهمين في "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ 19 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين في "أحداث السفارة الأمريكية الثانية" لـ 19 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية" .. لجلسة 19 أغسطس المقبل لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.