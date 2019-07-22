مصر | معاينة النيابة: وجود آثار إتلاف وكسر بالباب الحديدي بشقة اللاعب شادي محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاينة النيابة: وجود آثار إتلاف وكسر بالباب الحديدي بشقة اللاعب شادي محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أول مدينة نصر تحت إشراف المستشار تامر العربى المحامى العام لنيابات مدينة نصر، بسرعة إجراء تحريات أجهزة الأمن حول واقعة سرقة شقة اللاعب شادي محمد والذي اتهم زوجته "سارة محمد" باستغلالها فرصة ذهابه إلي شرم الشيخ وسرقة المنقولات الزوجية وميداليات وأوسمة ودروع اللاعب حصل عليها من النادى الأهلي والمنتخب بالإضافة إلى وسام الجمهورية.

وكشفت معاينة نيابة أول مدينة نصر، لشقة شادى محمد لاعب النادى الأهلي الأسبق عن وجود آثار إتلاف بالشقة، وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل.

كانت قد تعرضت شقة شادي محمد قائد النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر للسرقة خلال الايام القليلة الماضية واختفاء مبلغ مالي كبير بالاضافة الي ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الاهلي والمتتخب بالاضافة الي وسام الجمهورية.

وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة2019 مدينة نصر أول .