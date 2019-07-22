مصر | شادي محمد يتهم زوجته بسرقة شقته.. والزوجة ترد أمام النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شادي محمد يتهم زوجته بسرقة شقته.. والزوجة ترد أمام النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة أول مدينة نصر تحت إشراف المستشار تامر العربى المحامى العام لنيابات مدينة نصر، إلي أقوال اللاعب شادي محمد حول الواقعة، واتهم زوجته "سارة م" باستغلالها فرصة ذهابه إلي شرم الشيخ وسرقة المنقولات الزوجية وميداليات وأوسمه ودروع اللاعب حصل عليها من النادى الأهلي والمنتخب بالإضافة إلى وسام الجمهورية.

واستمعت النيابة لأقوال سارة. م، زوجة اللاعب شادى محمد لاعب النادى الأهلى بعد اتهامه لها بسرقه شقته ومنقولات الزوجية ودروع وأوسمة.

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حيث قالت زوجة اللاعب: "سبق ورفعت دعوى طلاق ونفقة على اللاعب، وهو لم يستجب، وقام بتحرير ذلك المحضر لإجباري علي التنازل عن القضية ضده"، على حد قولها.

تعرضت شقة شادي محمد قائد النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر للسرقة خلال الايام القليلة الماضية واختفاء مبلغ مالي كبير بالاضافة الي ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الاهلي والمتتخب بالاضافة الي وسام الجمهورية.

وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة2019 مدينة نصر أول .