مصر | "بسبب مشاجرة ورومان بلي".. النيابة تحقق في واقعة مقتل شخصين بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسبب مشاجرة ورومان بلي".. النيابة تحقق في واقعة مقتل شخصين بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دأت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل شخصين ويدعو "رجب" وفرج" وإصابة شخص يدعى "إبراهيم" عامل "عربجي" بمنطقة الوراق، بسبب مشاجرة بالطوب والزجاج.

بداية الواقعة، ببلاغ لقسم الوراق من أهالي المنطقة، يفيد بإحداث مشاجرة بين طفل وصاحب العربة الكارو، بسبب ضياع "رومان بلي" من العربة، فاتهم صاحب العربة الطفل الذي يلعب أمام ورشة سيارات بأخد الرومان الخاص بالعربة، فيما دفع صاحب العربة بالتعدي على الطفل، وقام الطفل على الفور بالاستعانة بأهله وهم عمه وأخيه ووالدته، فقاموا بضرب صاحب العربة "العربجي" فيما احدثو له إصابه بوجهه، وقام الطفل أثناء المشاجرة بضرب خرطوش في الهواء أسفر مقتل أثنين من الموطنين.