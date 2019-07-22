مصر | حبس عاطل ذبح والده المسن بسبب خلافات مالية بينهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل ذبح والده المسن بسبب خلافات مالية بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بحبس عاطل فى اتهامه بذبح والده لخلافات بينهم، اربعة ايام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بدفنه كما أمرت رجال المباحث باستكمال تحرياتهم حول الواقعة.

البداية عندما وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغا يفيد قيام محمد جلال 37 سنة،عاطل وسبق له قضايا سرقة أخرهم سرقة بالأكراه 3 سنين والمقيم بمنطقة أرض يعقوب بالسيدة زينب، بذبح والده جلال الفجال جزار 60 سنة، باستخدام سلاح أبيض " سكين"، ثم فر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.