مصر | النيابة تستعلم عن حالة بائعة مناديل تعدى عليها بائع خردة "بسكين" في العتبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعلم عن حالة بائعة مناديل تعدى عليها بائع خردة "بسكين" في العتبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت نيابة الموسكى الجزئية، الاستعلام من المستشفى عن الحالة الصحية لفتاة تعدى عليها بائع خردة بسلاح أبيض أثناء تواجدها بحديقة بميدان العتبة، تمهيدا للاستماع إلى أقوالها.

كما طالبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة الموسكى، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها إحدى المواطنات، بائعة مناديل مصابة بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتبين أنه بائع خردوات بذات الميدان مسجل شقى خطر سرقات عامة وسبق إتهامه فى 53 قضية أخرهم قضية مخدرات، قاما بالتعدى عليها مستخدمًا سلاح أبيض عبارة عن (سكين) كان بحوزته محدثًا إصابتها المشار إليها على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهما.

وبمواجهه اعترف بإرتكاب الواقعة وبحوزته السلاح الابيض المشار إليه فى تلك الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

