مصر | تجديد الحبس 15 يوما لعامل بمحل دواجن بتهمة القتل العمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد الحبس 15 يوما لعامل بمحل دواجن بتهمة القتل العمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس عامل بمحل دواجن 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل جاره في عين شمس.

وتعود البداية عندما تلقي قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب شجار بين اثنين ادت الى مقتل عامل، 37 سنة، على يد آخر بمحل دواجن 24 سنة، بطعنتين بـ"سكين" أودتا بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وحرر محضر بالواقعة، وتوالت للنيابة التحقيقات.