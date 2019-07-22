مصر | حبس خادمة سرقة 16 قطعة من المشغولات الذهبية بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس خادمة سرقة 16 قطعة من المشغولات الذهبية بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من منزل بمنطقة الجمالية،15 يوم على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية تفيد عرض إحدى السيدات مشغولات ذهبية للبيع بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وتعمل بأحد المنازل بالشيخ زايد الجيزة، وبحوزتها "خاتم ألماظ، 9 تعليقات ذهب، 6 فرد حلق ذهب"، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل المنزل عملها بأسلوب المغافلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.