مصر | "محدش سأل فينا من الحي".. النيابة تستمتع لأهالي العقار المنهار ببيرم التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محدش سأل فينا من الحي".. النيابة تستمتع لأهالي العقار المنهار ببيرم التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية التحقيق فى واقعة انهيار لإحدى العقارات السكنية في حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسي بالسيدة زينب.

واستمعت النيابة لأهالى العقار المتتضررين من الأنهيار حيث قالوا فى التحقيقات أن العقار مبنى منذ سنوان عديدة فأصبح متهالك وأن العقار مكون من 4 طوابق والطابق الرابع مكون من خشب، وقاموا الجيران بتقديم شكوى الى الحى أكثر من مرة ولكن لم يلقوا اى استجابة، وأن يوم الواقعة تفاجئوا بتصدع العقار وأسرعوا فى الحال خارجه قبل الانهيار.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا يفيد بانهيار عقار دون إصابات، فانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن العقار ملك عدد من الأهالي وسقط نتيجة تهالكه وقدمه، وأن الأهالي تمكنوا من إخلائه قبل الانهيار بمجرد ما شعروا أن حياتهم في خطر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.