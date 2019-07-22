مصر | "محدش سأل فينا من الحي".. النيابة تستمتع لأهالي العقار المنهار ببيرم التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محدش سأل فينا من الحي".. النيابة تستمتع لأهالي العقار المنهار ببيرم التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمعت النيابة لأهالى العقار المتتضررين من الأنهيار حيث قالوا فى التحقيقات أن العقار مبنى منذ سنوان عديدة فأصبح متهالك وأن العقار مكون من 4 طوابق والطابق الرابع مكون من خشب، وقاموا الجيران بتقديم شكوى الى الحى أكثر من مرة ولكن لم يلقوا اى استجابة، وأن يوم الواقعة تفاجئوا بتصدع العقار وأسرعوا فى الحال خارجه قبل الانهيار.
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا يفيد بانهيار عقار دون إصابات، فانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن العقار ملك عدد من الأهالي وسقط نتيجة تهالكه وقدمه، وأن الأهالي تمكنوا من إخلائه قبل الانهيار بمجرد ما شعروا أن حياتهم في خطر.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.