أخبار مصر | لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تبحث وقف برنامج "الزمالك اليوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تبحث وقف برنامج "الزمالك اليوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت اليوم، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لمناقشة عدد من مخالفات البرامج الرياضية عقب استئناف مباريات الدوري المصري العام أمس بمباراة الزمالك و الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وذكرت مصادر بالمجلس الأعلى للإعلام، أن اجتماع اللجنة المنعقد الأن، سيبحث الشكاوي الخاصة بحلقة برنامج الزمالك اليوم، عقب مباراة الزمالك والجونة أمس، مشيرة إلى أن العقوبات ربما تصل إلى ايقاف بث البرنامج.

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وقال فهمى عمر رئيس اللجنة إنه الاجتماع ناقش عددًا من المخالفات المهنية والأخلاقية التي وقعت فيها بعض البرامج الرياضية عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت هذه المخالفات وتقوم بإعداد توصياتها حول الإجراءات المناسبة لهذه الوقائع ورفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط ومعايير تم إعلانها من قبل المجلس وسيتم معاقبة من يخالف هذه الضوابط المهنية.

الجدير بالذكر أن العقوبات قد تشمل إيقاف البرنامج لفترة زمنية أو عقوبات مالية يقررها المجلس وفقًا لحجم المخالفات التى يتم رصدها.