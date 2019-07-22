أخبار مصر | خلال لقائه بـ"مدبولي".. الرئيس التنفيذي لشركة "ونترشال" الألمانية يؤكد زيادة استثماراتهم بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال لقائه بـ"مدبولي".. الرئيس التنفيذي لشركة "ونترشال" الألمانية يؤكد زيادة استثماراتهم بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي لشركة ونترشال الألمانية العاملة فى مجال النفط. وحضر اللقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وخلال اللقاء أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ونتر شال عن سعادته بما سمعه من الدكتور مصطفى مدبولى حول مناخ الاستثمار فى مصر والحوافز الجديدة التى تقدمها الحكومة للمستثمرين، وذلك فى جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها رئيس الوزراء مع بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وممثلي عدد من الشركات الألمانية، خلال الزيارة التى أجراها لألمانيا مؤخراً.

ووجه ميهرين الشكر لرئيس الوزراء والحكومة على ما تم إنجازه فى مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، مما جعل المستثمرين يشعرون بأنهم يستثمرون ويعملون فى بيئة استثمارية آمنة وملائمة للاستثمار.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس التنفيذي لونتر شال أشاد بمبادرة غاز شرق المتوسط، معتبراً المبادرة خطوة هامة ورائدة فى مجال تعزيز أمن الطاقة، وخدمة أهداف التنمية فى المنطقة.

Advertisements

كما أثنى على الجهود التى تقوم بها وزارة البترول فى حل كل المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مجال الطاقة فى مصر، مؤكدا أن شركة ونتر شال تعتزم زيادة حجم استثماراتها فى مصر.

من جانبه أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون بين الوزارة وشركة ونتر شال يسير بشكل جيد للغاية، مشيداً باتجاه العديد من الشركات الألمانية، لا سيما العاملة فى مجال الطاقة، بفتح مكاتب لها فى مصر خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس اهتمام تلك الشركات بالسوق المصرى.

هذا وقد رحب رئيس الوزراء باعتزام الشركة زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار فى مجال الطاقة فى مصر، لا سيما فى ظل الرؤية التى يتبناها الرئيس السيسى لتصبح مصر محوراً للطاقة فى المنطقة.

وأضاف مدبولى أنه يتابع مع المجموعة التنفيذية المصغرة التى تم تشكيلها تحت إشرافه المباشر حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، من أجل ضمان استمرار تحسين البيئة الاستثمارية فى مصر.