أخبار مصر | "الرياضة" تنظم لقاء حواري مع الشباب بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو ما لها وما عليها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تنظم لقاء حواري مع الشباب بعنوان "ثورة ٢٣ يوليو ما لها وما عليها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني اليوم في اطار الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣يوليو، بمركز التعليم المدني بالجزيرة لقاء حواري مع اللواء محمد الغباري مدير أكاديمية الدفاع الوطني سابقا ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمشاركة ٢٠٠شاب وفتاة من محافظات القاهرة، الجيزة، الغربية، الاسماعيلية

ودارت أحداث اللقاء حول تداعيات ثورة يوليو وأسبابها ونتائجها وتأثيرها على المجتمع المصري وآثارها المترتبة على علاقة مصر بالخارج، وما قدمته مصر لاستقلال دول حوض النيل.

وأشار "الغباري" الى أن ثورة يوليو جاءت لإحداث تغيير جذري للمجتمع المصري، الذي ظل يعاني على مدار عصور من الفقر والجهل وسيطرة النظام الإقطاعي، بالإضافة الى تحكمات الاستعمار الانجليزي المسيطر آنذاك والذي تم إجلاءه من مصر كأحد أهم الآثار المترتبة لثورة ٢٣ يوليو.

وناقش مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا الشباب المشاركين في أرائهم حول ما تفعله حروب الجيل الرابع، والتي تؤثر سلبيا في الشباب والتي من شأنها زعزعة ثقتهم بالوطن.