أخبار مصر | وزير الآثار يشهد تعقيم تابوت توت عنخ آمون المذهب الكبير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يشهد تعقيم تابوت توت عنخ آمون المذهب الكبير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار مشروع المتحف المصري الكبير، كما تابع عملية نقل التابوت المذهب الكبير للملك توت عنخ آمون من منطقة العزل بالمتحف الكبير إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال التعقيم تمهيدًا للبدء في ترميمه للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922.

ويأتي ذلك في إطار التمهيد لعرضه مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.

والجدير بالذكر بأنه بالفحص المبدئي للتابوت تبين أنه يعاني من مظاهر تلف عديدة تتمثل في انفصال طبقات الجص الحاملة لطبقة التذهيب عن بدن التابوت في مناطق عديدة، بالاضافة الي شروخ دقيقة في طبقة التذهيب في الغطاء والقاعدة ووجود فقد في بعض طبقات التذهيب.

وقام المختصون بالمتحف بشرح حالة التابوت وطرق علاج حالات التلف و ترميم التابوت وفقا لاحدث الأساليب و التقنيات العلمية المتبعة، ووجه الوزير الدعوة للإعلام المصري والعالمي لتصوير التابوت بالمتحف المصري الكبير يوم ٤ أغسطس القادم.