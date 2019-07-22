أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' يدين زيارة بعض الزملاء لإسرائيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' يدين زيارة بعض الزملاء لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، زيارة بعض الزملاء الصحفيين العرب لإسرائيل، مؤكدًا أن هذه الزيارة تتنافة وتتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد، والذي يدعو إاى تعبئة الرأي العام العربي ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، تأكيدًا على استمرار الصراع العربي الصهيوني، حتى يتم تحرير كل التراب العربي المحتل.

وحذر الاتحاد في بيان له، كافة أعضائه، من الوقوع فريسة لمخططات العدو الصهيوني، والتي تهدف إلى تطبيع العلاقات معها، الأمر الذي يؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي صحفي عربي ينصاع للمخطط الإسرائيلي الذي يتعارض مع محاربة التطبيع.

وكانت نقلت وكالات الأنباء عن مصادر إسرائيلية، وصول وفد من 6 صحفيين عرب من المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد يوناتان جونين رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الوفد سيزور مركز تخليد ذكري "الهولوكوست" والكنيست والأماكن المقدسة في القدس.

وأوضح بيان وزارة الخارجية الأسرائيلية أيضًا أن وفد الصحفيين المذكور سيزور أيضًا حيفا والناصرة وتل أبيب، بالإضافة إلى لقاءات مع أعضاء في الكنيست، ومسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أكاديميين إسرائيليين.

