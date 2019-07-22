أخبار مصر | وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر ويدعو له بدوام الصحة والعافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يزور شيخ الأزهر ويدعو له بدوام الصحة والعافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للاطمئنان على صحة فضيلة الإمام الأكبر.

وهنأ وزير الأوقاف فضيلة الإمام الأكبر على عودته إلى أرض الوطن، داعيًا لفضيلته بدوام الصحة والعافية، وذلك بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا، أجرى خلالها شيخ الأزهر بعض الفحوص الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى عملية جراحية بالعين.