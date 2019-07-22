أخبار مصر | رئيس إدارة الأثار الغارقة: دراسة حطام 75 سفينة عثر عليها أسفل مياه البحر في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس إدارة الأثار الغارقة: دراسة حطام 75 سفينة عثر عليها أسفل مياه البحر في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيهاب فهمي، رئيس الإدارة المركزية للأثار الغارقة، إنه تم دراسة بعض حطام السفن الأثرية التي تم اكتشافها من قبل في أعماق مياه البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية، والذي بلغ عددها 75 سفينة.

وأوضح أن منهم سفينة على الطراز المصري القديم من نهاية القرن الخامس قبل الميلاد وقد وصفها هيرودوت بأنها من نوع Baris مثل حطام السفينة رقم 6 وحطام السفينة رقم 17، بالإضافه إلي سفن المواكب الطقسية مثل حطام السفينة رقم 11.

Advertisements

وتابع أنه تم الكشف الكامل عن حطام السفينة رقم 61، والتي كان يعمل فيها فريق مصري متخصص على مدار أربعة مواسم.

وتوصل إلى أن السفينة بطول 13 مترا وعرض 5 أمتار، وكانت مدفونة بالطمي على عمق يتراوح ما بين متر إلى ثلاثة أمتار، وعثر بها على العديد من الأواني الفخارية والمعدنية وعملات وحلي، ويمكن أن يؤرخ الحطام مبدئيا للقرن الرابع ق.م. وجارٍ دراستها حاليًا تمهيدًا لإعداد النشر العلمي لها بالإشتراك مع البعثة، البعثة الأثرية المصرية الأوروبية التابعة للمعهد الأوروبي للأثار البحرية.

يذكر أن البعثة أنهت، أعمال الموسم الأثري بموقع أطلال مدينتي كانوب وهيراكلون الغارقتين في خليج أبي قير بالاسكندرية، والذي استمر قرابة الشهرين.