أخبار مصر | رئيس البعثة الأثرية المصرية الأوروبية: الكشف عن بقايا معبد آمون في أعماق مياه أبي قير بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البعثة الأثرية المصرية الأوروبية: الكشف عن بقايا معبد آمون في أعماق مياه أبي قير بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فرانك جوديو‏، رئيس البعثة الأثرية المصرية الأوروبية التابعة للمعهد الأوروبي للأثار البحرية، إن البعثة كشفت عن جزء من معبد مدمر بالكامل داخل القناة الجنوبية؛ وهو يعد المعبد الرئيسى للمدينة (آمون جرب)، وذلك في منطقة أطلال مدينة هيراكليون الغارقة.

وأضاف أنه تم الكشف عن العديد من الأواني الفخارية الخاصة بالتخزين وأواني مائدة من القرن الثالث والثاني قبل الميلاد، وعملات برونزية من عصر الملك بطلميوس الثاني، وأجزاء من أعمدة دورية، والتي ظلت محفوظة علي عمق ثلاث أمتار من الطمي داخل قاع البحر فضلا عن بقايا معبد يوناني أصغر داخل طمي القناة.

وأشار جوديو، إلى أن أعمال المسح للموقع باستخدام جهاز SSPI أسفرت عن وجود امتداد آخر لميناء هيراكليون، والذي يتكون من مجموعة من الموانئ التي لم تكن معروفه من قبل.

وجاء ذلك على هامش إعلان البعثة أنهت أعمال الموسم الأثري بموقع أطلال مدينتي كانوب وهيراكلون الغارقتين في خليج أبي قير بالإسكندرية، والذي استمر قرابة الشهرين.