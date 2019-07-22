أخبار مصر | النائب نافع هيكل: "23 يوليو" ستظل واحدة من أهم الثورات في التاريخ الحديث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب نافع هيكل: "23 يوليو" ستظل واحدة من أهم الثورات في التاريخ الحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن ثورة 23 يوليو كانت بمثابة تحول في الحياة العامة المصرية، وتأسيس للعدالة الاجتماعية، وكانت سببًا في تحرر كثير من الأوطان ليس في الدول العربية فحسب، بل امتدت لبلدان إفريقية كثيرة، متابعًا: "هي ثورة عظيمة لن ينساها المصريون بعدما خلصتهم من الظلم".



وأضاف "هيكل"، أن المصريين رفعوا صور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بثورتي 25 يناير و30 يونيو، إيمانًا منهم بتلك الثورة العظيمة، مؤكدًا أن 23 يوليو ستظل واحدة من أهم الثورات في التاريخ الحديث، بما خلفته من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية غيرت وجه الحياة بمصر وعلى امتداد العالم الثالث.



وهنأ نائب "مستقبل وطن"، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى ٦٧ لثورة يوليو المجيدة، والقضاء على الفساد والمحسوبية والاستبداد.