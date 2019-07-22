أخبار مصر | مجلة عسكرية تنشر صفقات روسيا التسليحية لمنطقة الشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلة عسكرية تنشر صفقات روسيا التسليحية لمنطقة الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت مجلة New Defence Order Strategy العسكرية الروسية، في عددها الأخير الصادر شهر يوليو الجاري، إنفوجرافيك جديداً لعقود التسليح الروسية الموقعة مع الزبائن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة " 2015 - 2018 " وكان أهمها تعاقد مصر على 24 مقاتلة تفوق جوي ضاربة سوخوي سوبر فلانكر عام 2018.

وتعاقدت مصر على 46 مقاتلة مُتعددة مهام "MiG-29M/M2" مُعدلة، و46 مروحية هجومية "تمساح Ka-52 Alligator" عام 2015.

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وتعاقدت الجزائر على 16 مقاتلة متعددة مهام "ميج MiG-29M/M2" عام 2018 إلى جانب 14 مقاتلة تفوق جوي ضاربة "Su-30MKA Flanker-C" عام 2015 وتم التسليم بالفعل.

كما أشارت المجلة أيضا إلى احتمالية تعاقد الجزائر على القاذفة المقاتلة "Su-32" وهي النسخة التصديرية من "Su-34 Fullback" لتكون أول زبون أجنبي لها وتعاقد السعودية على راجمات الصواريخ قصيرة المدى TOS-1A عام 2017.

كما ذكرت المجلة في نفس العدد، أن مصر قامت بتطوير عدد من رادارات الدفاع الجوي لديها بالتعاون مع شركة إيروتيكنيكا الأوكرانية.