أخبار مصر | نائب رئيس حزب مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو جسدت تلاحم الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس حزب مستقبل وطن: ثورة 23 يوليو جسدت تلاحم الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال "منظور"، في بيان، إن ثورة 23 يوليو كانت شرارة البداية لاسترداد المصريين كرامتهم واستقلالهم وحريتهم المفقودة آنذاك على أيدي الاحتلال البريطاني المُعتدي بعد 74 عامًا من وجوده على أرض مصر، بالإضافة إلى أنها ساهمت في القضاء على الفساد والظلم والاستبداد التي كانت تعاني منه البلاد، مُؤكدًا أن الثورة ستظل دائمًا وأبدًا محفل تاريخي يحتفل به المصريين بمختلف ‏طوائفهم لما حققته من إنجازات بإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة.

وتابع: "الثورة كانت لها العديد من المكتسبات أبرزهم إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية وإلغاء التمييز بين الطبقات بين أبناء الشعب المصري وأصبح أبناء الفقراء والبسطاء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء"، بالإضافة إلى القضاء على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي وتحرير الفلاح المصري بإصدار قانون الملكية للقضاء على الإقطاع.

كما أكد نائب رئيس الحزب، أن الثورة جسدت تلاحم الشعب المصري وجيشه وشرطته دفاعًا عن مصر والقضاء على الفساد والاحتلال البريطاني، مُذكرًا أن ما حققته الثورة من إنجازات ستظل دائمًا حاضرة في أذهان المصريين.