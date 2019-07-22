أخبار مصر | الشئون المعنوية تصدر فيلما بعنوان المقاتل والسلاح (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشئون المعنوية تصدر فيلما بعنوان المقاتل والسلاح (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، فيلما تسجيليا بعنوان "المقاتل والسلاح" بمناسبة تخرج الدفعة الجديدة للكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم.

ويضم الفيلم لقطات من تأهيل طالب الكليات العسكرية ولقطات متنوعة التدريبات التي يخضع لها المقاتل المصري واحدث النظم التسليحية التي يتم توفيرها لهم في إطار سعي القوات المسلحة للارتقاء بمنظومة التأهيل والتدريب المقاتل المصري.