أخبار مصر | ننشر محاور النقاش في المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر محاور النقاش في المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب، في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى كل فئات الشباب المصرى "شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكترونى".

ويحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقى ورجال الدولة، وتتنوع أجندة المؤتمر فى نسخته السابعة لتناقش القضايا الوطنية بصيغة أكثر نضجًا عن سابقتها فى المؤتمرات لتشمل محاور النقاش:

"إجراءات الإصلاح الاقتصادى، موازنة الدولة المصرية للعام 2019-2020، الإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين المؤشرات الاقتصاد الكلية "التحول الرقمى – التسويق الحكومى"، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى وحياة المواطن بصفة عامة، والاجراءات الحمائية التى تتبعها الدولة مع المواطن المصرى الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة حياة كريمة، والموقف المصرى من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساته على الوضع الداخلى.

ومن المقرر أن يتم مناقشة كل هذه الموضوعات التى سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسة "نموذج محاكاة الدولة المصرية" والتى يحاكى فيها الشباب المصرى دور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفى وجود تمثيل للشارع والأحزاب المصرية.

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كما سيعقد خلال المؤتمر الوطنى السابع حفل تخريج الدفعة الأولى من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى والذى يعد أحد توصيات منتدى شباب العالم 2019، والذى جاء فى إطار استكمال نجاح التجربة المصرية الرائدة فى تأهيل وتمكين الشباب المصرى ليشمل شباب القارة الإفريقية لتضمهم فى أول برنامج رئاسى لتأهيل تدريب الشباب الإفريقى فى مصر من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

يمثل الدارسين فى الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى 29 دولة إفريقية، كما سيحضر حفل التخرج سفراء دول الإتحاد الإفريقى.

كما سيشهد المؤتمر انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة ويستهدف هذا المؤتمر عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة فى تنفيذ المبادرة.

ويعقد المؤتمر فى حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولة بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى الحملة، كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصرى، كما سيوجه المواطن المصرى أسئلته إلى الرئيس السيسى بكل شفافية من خلال جلسة " اسأل الرئيس" وهى الفقرة التى حققت على مدار العامين الماضيين اثراء الوعى الجمعى لدى المصريين ، واستقائهم للمعلومات من رأس الدولة المصرية بشكل مباشر، وبدأت جلسة اسأل الرئيس فى المؤتمر الوطنى الثالث والذى انعقد فى مدينة الإسماعيلية فى شهر أبريل 2017، ومنذ ذلك الحين تكررت هذه الجلسة فى مختلف المؤتمرات الوطنية للشباب نظرًا لحيوتها وأهمية تواصل الرئيس مع المصريين والرد على تساؤلاتهم، وسيتم فتح باب تلى أسئلة لكل المواطنين من خلال الموقع الإلكترونى

ويعد المؤتمر الوطنى للشباب فرصة للحوار والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها عقب إطلاق مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ فى أكتوبر 2016، وبدأت النسخة الاولى للمؤتمر بالقاهرة فى شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسة من المؤتمرات فى مختلف أقاليم مصر كان آخرها فى جامعة القاهرة فى يوليو 2018، وتنعقد النسخة الجديدة من المؤتمر بالعاصمة الادارية الجديدة.

وساهم المؤتمر فى خروج العديد من التوصيات كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذى عقد منه نسختين حتى الآن والذى كان له العديد من التوصيات منها تنفيذ ملتقى الشباب العربى الإفريقى، كما كان من توصيات المؤتمر الوطنى إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.