أخبار مصر | برلماني: ثورة 23 يوليو أحدثت تغييرا كبيرا في المنطقة العربية والأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: ثورة 23 يوليو أحدثت تغييرا كبيرا في المنطقة العربية والأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ثورة 23 يوليو تعد علامة بارزة في تاريخ الشعب المصري، فهي ثورة مصرية حقيقية خالصة حققت العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من مرور كل هذه السنوات إلا أن أهدافها ما زالت صالحة لإعادة بناء الدولة المصرية وحماية الأمن القومي.



وأضاف "وطني"، أن ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في خواطر الشعب المصري سواء من حاضرها أو من لم يحضرها، وذلك نتيجة للإنجازات العظيمة التي حققتها من إرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، والذي تحقق بدعم الشعب للجيش، بالإضافة إلى دعم الشعب للقوات للمسلحة أنذاك والذي تكرر بثورة 30 يونيو.



وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن ثورة 23 يوليو أحدثت تغييرا كبيرًا في المنطقة العربية والأفريقية للدفاع عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة وعادلة، وذلك ما تسعى إليه القيادة السياسية الحالية لإعادته مرة أخرى.