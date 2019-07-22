شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه كفر شكر تحصل على الشهادة العالمية «TSM» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الإثنين، حصول محطة مياه الشرب كفر شكر بنظام الترشيح المباشر على الشهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة TSM»، التي جرى منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية.

Advertisements

وقال «مجاهد»، في تصريحات اليوم، إن الشهادة تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة دوريًا لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن.

وأضاف أن المحطات التى حصلت على شهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة» خلال الفترة الحالية هي محطة معالجة الصرف الصحي سرياقوس بالخانكة، ومحطة معالجة الصرف الصحى بكفر مويس.

وقال رئيس الشركة إن الشركة تحرص على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها في أفضل جودة ممكنة، تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام ٢٠١٩ بقطاع التشغيل والصيانة.

محطة مياه كفر شكر تحصل على الشهادة العالمية «TSM»

محطة مياه كفر شكر تحصل على الشهادة العالمية «TSM»

محطة مياه كفر شكر تحصل على الشهادة العالمية «TSM»

محطة مياه كفر شكر تحصل على الشهادة العالمية «TSM»