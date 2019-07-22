شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية يعلن استقالته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، السير آلان دونكان، استقالته، الاثنين، في موجة من الاستقالات بالحكومة البريطانية لعدم رغبة بعض الوزراء في العمل مع بوريس جونسون وزير الخارجية السابق المتوقع أن يفوز بمنصب رئيس وزراء البلاد.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن دونكان بعث خطابًا لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي ليعلن استقالته.

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وأشارت الصحيفة إلى أن دونكان كان من أشد منتقدي جونسون، إذ اتهمه بالتضحية بكيم داروش السفير البريطاني لدى واشنطن لإخفاقه في مساندته على خلفية تسريب تقارير دبلوماسية كان يرسلها داروش لبريطانيا رغبة من جونسون في إرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حد قول دونكان.

وأبدى دونكان -في خطابه- استيائه الشديد من فشل المفاوضات التي ترمي إلى تأمين الإفراج عن المواطنة البريطانية المحتجزة في إيران نازانين رانكليف، إذ أدت تصريحات بوريس جونسون غير الدقيقة إلى تصعيب القضية.

وتأتي الاستقالة قبل يوم واحد فقط من انتخاب زعيم حزب المحافظين الجديد ورئيس وزراء بريطانيا المقبل، ومن المتوقع أن يفوز جونسون على خصمه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عند إعلان النتائج غدًا الثلاثاء.

يذكر أن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، ووزير العدل البريطاني ديفيد جوك أعلنا بالفعل اعتزامهما تقديم استقالتيهما بعد غد الأربعاء قبل توجه تيريزا ماي لقصر باكنجهام لتسليم مقاليد الحكم لرئيس الوزراء الجديد.