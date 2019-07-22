شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الأهلي و«يونيسيف» من أجل حقوق الأطفال في مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» اتفاقية تعاون مع النادي الأهلي، اليوم، لرعاية الأطفال صحيًا وبدنيًا، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء مصر.

ومن جانبه، رحب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالتعاون مع «يونيسف»، قائلاً «إن النادي الأهلي يضع الأطفال والشباب في أولويات اهتمامه بشكل كبير، فلدينا عشرات الملايين من المشجعين والمتابعين من عشاق كرة القدم. ونحن على أتم استعداد للقيام بدور اجتماعي فعّال وإيجابي داخل مجتمعنا، كما أننا على ثقة من أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في رفاهية الأطفال، لا سيما الأكثر احتياجًا منهم».

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وقال السيد برونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر، إن المنظمة والنادي الأهلي يهدفان من خلال التعاون إلى تضافر جهودهما لرفع الوعي العام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك الصحة، والتغذية، وتنمية الطفولة المبكرة، وتمكين الفتيات، والحماية من كافة أشكال العنف. حيث تركز الاتفاقية على الدعوة وحشد الدعم إلى إعمال حقوق الطفل والتوصل إلى حلول بشأن إتاحة فرصة عادلة للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم.

وأضاف: إننا، من خلال هذه الشراكة، سنحرز أهدافاً مع الأطفال ومن أجلهم. وسنغتنم كل فرصة تُتاح لنا للعمل على تعزيز حماية الطفل، وتشجيع الاندماج الاجتماعي، والنهوض بالتعليم، وفي النهاية، استغلال القوة والتأثير النابع من ممارسة الرياضة، في المساعدة على تغيير حياة الأطفال والانتقال بهم إلى الحياة التي يستحقونها».

وعن سبب اختياره لنادي الأهلي لإجراء التعاون، قال إن الأهلي النادى الأشهر في مصر ولجماهيرته الكبيرة، كما أن كلاً من النادي الأهلي ويونيسف يؤمنان إيماناً راسخاً بما للرياضة من قدرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال... وتأتي هذه الاتفاقية بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل.

توقيع اتفاقية تعاون بين النادي الأهلي ويونيسف مصر

توقيع اتفاقية تعاون بين النادي الأهلي ويونيسف مصر