شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: اعتقال إيران لجواسيس أمريكيين أمر مستبعد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن ادعاء طهران القبض على 17 جاسوسًا أمريكيًا «أمر مستبعد».
وأضاف بومبيو- في تصريح أوردته قناة «الحرة» الأمريكية- إن «إيران لديها تاريخ طويل من الكذب».
وكانت السلطات الإيرانية أعلنت القبض على عملاء أمريكيين من وكالة الاستخبارات المركزية، وأنها ستحكم على بعضهم بالإعدام.
وعززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في منطقة الخليج خلال الأسابيع الماضية؛ بعدما شنت طهران هجمات على ناقلتي نفط وأسقطت طائرة أمريكية مسيرة، فضلا عن احتجازها ناقلة نفط بريطانية.
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