شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التعمير: تحرير العقود لـ59 مستفيدًا من مزاد سيناء في أولى أيام إنهاء الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم تحرير 59 عقدًا في اليوم الأول لإنهاء إجراءات الراسي عليهم مزادات تنمية سيناء وسوف يتم تسليمهم العقود الابتدائية، الخميس المقبل من المقر الرئيسي للهيئة بالدقي.

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وأضاف حلمي أن إجمالي الراسي عليهم المزاد بلغ حوالي 1037 حالة، من بينهم 413 حالة في بئر العبد، و334 في منطقة رابعة و290 في سهل الطينة، حيث تم تحرير 30 عقد في منطقة بئر العبد و29 عقد بمنطقة رابعة

وأكد المدير التنفيذي للهيئة، أن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أصدر تعليمات مشددة بسرعة إنهاء وتسهيل الإجراءات للمواطنين الراسي عليهم المزاد، والذين وردت بشأنهم الموافقات الأمنية حتى 8 أغسطس المقبل، مناشدًا المواطنين بسرعة التوجه لاستكمال الإجراءات واستلام أراضيهم من فرع الهيئة بمنطقة تعمير الإسماعيلية (الشيخ زايد خلف مبنى هيئة الرقابة الإدارية).

ويؤكد الهيئة أنه في حالة عدم الإلتزام بالمواعيد المحددة يعتبر ذلك تنازلا منهم في استلام الأرض محل المزايدة.