شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد موازنة «القابضة للتشييد والتعمير»: «2.2 مليار جنيه صافي ربح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الإثنين، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2019/2020.

وأظهر تقرير مجلس الإدارة الذي استعرضه المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أن القوائم المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات 21.4 مليار جنيه بمعدل نمو 51.7% مقارنة بالمحقق في 2017/2018، وصافي ربح 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو 105.5% عن المحقق في 2017/2018.

وتستهدف الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة تحقيق إجمالي إيرادات 899 مليون جنيه بانخفاض 11.5% عن فعلى 2017/2018، وصافي ربح 622 مليون جنيه بانخفاض 14.2% مقارنة بالمحقق في 2017/2018.

أما نتائج الأعمال المستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالي 2019/2020، فإنه من المستهدف تحقيق إيرادات نشاط 21.5 مليار جنيه بنسبة زيادة58.8 % عن فعلى 2017/2018، وصافي ربح 2.1 مليار جنيه بمعدل نمو 125.7% عن فعلى 2017/2018، إلى جانب استهداف تنفيذ استثمارات 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 6.5%.

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وأشار المهندس محمود حجازي إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بدعم من وزارة قطاع الأعمال العام من تحديث لنظم الإدارة الداخلية وتفعيل نظام إدارة موارد الشركات (ERP)، ووضع خطة لاستغلال أراضي الشركات غير المستغلة لتنمية موارد الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل، حيث تم حصر تلك الأراضي واتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير التخصيص تمهيدا لاستغلالها في مشروعات سكنية وتجارية والشراكة مع مطورين عقاريين.

كما أشار إلى الجهود المبذولة نحو تحسين موقف السيولة في الشركات التابعة والسعي لدى جهات الإسناد لتقليص حجم المبالغ المستحقة للشركات لدى تلك الجهات مما نتج عنه انخفاض كبير في المبالغ المستحقة، وقيام الشركة القابضة بتنفيذ خطة لتسوية وسداد مستحقات الجهات الحكومية مثل الكهرباء والغاز والتأمينات.

ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على قبول الاستقالة المقدمة من المهندس محمود حجازي من رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

كما وافقت الجمعية العامة على تكليف المستشار محمد زكي موسى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين لتعيين رئيس جديد للشركة.

وفي هذا الإطار، توجه الوزير الشكر والتقدير المهندس محمود حجازي على مجهوداته لتطوير أداء الشركة القابضة معربا عن تمنياته له بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة.