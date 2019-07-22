شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبين للتعزية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، كلا من العميد محمد كمال؛ للتعزية في وفاة ماجد محمد عبدالهادي الأنور الحيوان، والعميد إبراهيم المليجي؛ للتعزية في وفاة الدكتور السيد محمد محمد اليماني.
كما أوفد الرئيس العميد أحمد عصمت للتعزية في وفاة الدكتورة إلهام سيف الدين، والعميد أ.ح مصطفى محمد مرزوق؛ للتعزية في وفاة اللواء محيي الدين كمال عبدالعليم، وإبلاغ أسرهم بخالص العزاء والمواساة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوفد مندوبين للتعزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.