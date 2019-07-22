شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبين للتعزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، كلا من العميد محمد كمال؛ للتعزية في وفاة ماجد محمد عبدالهادي الأنور الحيوان، والعميد إبراهيم المليجي؛ للتعزية في وفاة الدكتور السيد محمد محمد اليماني.

كما أوفد الرئيس العميد أحمد عصمت للتعزية في وفاة الدكتورة إلهام سيف الدين، والعميد أ.ح مصطفى محمد مرزوق؛ للتعزية في وفاة اللواء محيي الدين كمال عبدالعليم، وإبلاغ أسرهم بخالص العزاء والمواساة.