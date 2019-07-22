شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يضبط سيارة تلقي مخلفات الصرف في ترعة شبرامنت: غرامة رادعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحى بترعة شبرامنت بمركز ومدينة أبوالنمرس خلال جوله قام بها، الإثنين، لتفقد حالة النظافة والإشغالات بعدد من القرى بالمراكز حيث ضبط المحافظ السيارة اثناء قيامها بإلقاء المخلفات.

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وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على السيارة المخالفة تطبيقاً للقانون ولن يتم تسليم المخالف سيارته قبل سداد الغرامة المالية الموقعة عليه مشدداً على توقيع غرامة رادعة على المخالف لتكون رسالة لكل من يتعدى على أي مجرى مائئ بإلقاء المخلفات به.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات لضبط أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات «الرتش» أو مخلفات الصرف الصحى بأى مجرى مائى أو على جانبى الطرق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على تنظيم دوريات وأكمنة للمرور الدوري لضبط السيارات.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لرفع كفاءة طبقة الرصف بطريق «مصر – أسيوط» لما له من أهمية كبيرة لمستخدميه خاصه وأنه يربط بين العديد من المراكز ويشهد كثافات مرورية عالية على مدار اليوم وذلك للتسهيل على المواطنين.