شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، اليوم، الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو المجيدة.
وقال الرئيس الموريتاني- في برقية التهنئة التي بثتها الإذاعة الموريتانية: «فخامة الرئيس وأخي العزيز بمناسبة احتفال جمهورية مصر العربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية لفخامتكم وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب المصري الشقيق، كما أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب
لكم مجددا عن حرصنا الوطيد على تطوير وتعزيز عرى الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين موريتانيا ومصر بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين».
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