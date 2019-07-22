شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم أتوبيس يُقل 22 موظفًا بـ«100 مليون صحة» جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفحم أتوبيس يقل 22 موظفًا، الإثنين، في الطريق الصحراوي الغربي بجنوب الأقصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء طارق علام، مدير الأمن، إخطارًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بنشوب حريق في أتوبيس مكون من دورين خاص بالدعاية لمبادرة 100 مليون صحة والتابع لوزارة الصحة، ويحمل رقم «786 ا ن ق» على الطريق الصحراوي الغربي بقرية «توماس وعافية 1» أمام مدخل مدينة اسنا.

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وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث برفقة محمد سيد سليمان، رئيس المركز، حيث تم الدفع بـ 4 سيارات من قوات الحماية المدنية، و6 سيارات إسعاف.

وتبين من المعاينة أن الأتوبيس كان يقل 22 موظفا ضمن مبادرة 100 مليون صحة، تابعين لشركة الدعاية بالمبادرة، قادمين من أسوان، وفي طريقهم للأقصر.

كما تبين إصابة سائق الأتوبيس بحروق فى يديه، وتفحم الأتوبيس بالكامل، دون حدوث إصابات بين الموظفين، الذين تم نقلهم بواسطة أتوبيس آخر لمدينة الأقصر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق فى الواقعة.