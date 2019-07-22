شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي مواعيد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، اعتباراً من يوم الأربعاء 27 يوليو الجاري، وحتي الخميس 8 أغسطس المقبل، ورقياً وإلكترونياً للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2019\2020، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط. وخصص مكتب التنسيق أيام محددة لكل شهادة عربية وأجنبية، المواعيد وفقاً للجدول التالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي مواعيد تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.