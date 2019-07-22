شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ بلجيكا بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الاثنين، برقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك بلجيكا؛ للتهنئة بمناسبة العيد القومي. كما أوفد الرئيس السيسي كريم الديواني، أمين رئاسة الجمهورية، إلى سفارة مملكة بلجيكا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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