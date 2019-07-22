شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات لعلاج «الربو» و«الكشف المُبكر للسرطان».. مشروعات طلاب «الجامعة الألمانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد كلية هندسة وعلوم المواد بالجامعة الألمانية بالقاهرة، لتخريج دفعة جديدة من طلاب مرحلة البكالوريوس، والذين نفذوا العديد من المشاريع الإبتكارية بمعمل «الأرترونكس» بالجامعة الذي يُستخدم في التدريب المعملي والتطبيق العملي لمشاريع طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة.

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وقال الدكتور أمير رشدي المسؤول عن التدريب المعملي للطلاب، إن الطلاب نجحوا في عدة ابتكارات علاجية جديدة بإستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية لأمراض الربو وإكتشاف الأورام السرطانية في بدايتها وذلك بالتعاون الثنائي مع كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة، بينما تمكن فريق أخر من ابتكار طرق جديده للتحكم في الاطراف الصناعية لمساعدة مستخدميها على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وأضاف «رشدي» أن اللجنة تقييم المشروعات تضمنت كل من الدكاترة، أحمد البدوي، أستاذ بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومحمد زكريا، أستاذ مساعد بالفنية العسكرية، ورئيس قسم الميكاترونيكس، وحسام الدين عبدالرحمن، أستاذ مساعد بجامعة المستقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة أشادت بدقة وتميز المشاريع.

واشار «رشدي» إلى أن الهدف من إنشاء معمل الأرترونكس هو تطوير أجهزة الأستشعار والمشغلات المجهرية، طبقًا لأحدث نظم معايير القياس والمراقبة على نطاق النانو وتدريب الطلاب على تنمية واكتساب المهارات التقنية والمهنية اللازمة، لإيجاد كودار متخصصة على معرفة تامة بالهندسة الميكانيكية والكهربية ونظم التحكم في وقت واحد، مما يمكنهم من وضع الحلول المجدية لتطبيقات الميكاترونيات في مجال البحث والصناعة، وتصميم وتصنيع المنتجات والعمليات ذات الصلة بالثلاث تخصصات وهو ما يؤهلم بجدارة لإرتياد أسواق العمل وتقلد المناصب الريادية المحلية منها والدولية.