جامعة أسيوط تشارك في الامتحان الموحد التجريبي لمزاولة المهنة لقطاع الصيدلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه يتابع أعمال تطبيق الاختبار الموحد التجريبي على طلاب البكالوريس لكلية الصيدلة كجزء من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، الذى انطلق اليوم بمعامل كلية الحاسبات والمعلومات، الذي يشارك به الطلاب ضمن كافة كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاختبار يأتي ضمن الاختبارات الموحدة على طلاب القطاع الطبي، لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى جانب رفع كفاءتهم المهنية لمواكبة سوق العمل.

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وأوضح أن التجربة تأتي في ضوء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق مشروع الامتحانات الإلكترونية الموحدة بالجامعات المصرية، التي تهدف في مجملها إلى قياس مستوى الطلاب ويرفع مستوى خريجى الجامعات المصرية إلى جانب إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، منوهاً أنه من المقرر أن يتم عقد الامتحان الموحد لخريجي كليات التمريض وطب أسنان الخميس المقبل.

وقام الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحان الموحد، بحضور الدكتورة تيسير عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمود محمد شيحة عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد محمد عبدالمولى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسن رفعت مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، حيث قام الدكتور شحاتة برفع تقرير للغرفة المركزية بوزارة التعليم العالي عبر الفيديو كونفرانس، التي تتابع من خلاله أعمال الامتحان على مستوى الجمهورية.

وحول عدد الطلاب المشاركين في الامتحان الموحد، كشف أن الاختبار أجراه 127 طالبًا وطالبة في صيدلة أسيوط من أصل 215 بنسبة حضور 60%.

في حين أشار الدكتور محمود شيحة أن امتحان مزاولة المهنة لطلاب الصيدلة تم من خلال ثلاث مراحل، الأولى تضمنت اختبار أون لاين في يومي 8 و9 يوليو الجاري من الثامنة صباحًا إلى الثانية عشر مساءً، أما المرحلة الثانية فشهدت اختبار الـMock يوم الخميس الماضي، واليوم هى المرحلة النهائية لاختبار مزاولة المهنة، الذي امتد من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، مشيرًا إلى أن الأسئلة تم وضعها لتحقيق الأهداف المرجوة من التعليم، حيث يتم التصحيح إلكترونيًا فور انتهاء الطالب من الإجابة.

جامعة أسيوط تشارك فى الامتحان الموحد التجريبى لمزاولة المهنة للقطاع الصيدلة على مستوى الجمهورية

جامعة أسيوط تشارك فى الامتحان الموحد التجريبى لمزاولة المهنة للقطاع الصيدلة على مستوى الجمهورية