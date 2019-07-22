شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تقرر بدء العام الجامعي الجديد 21 سبتمبر.. والدراسة 15 أسبوعاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على مقترح التقويم السنوى للعام الجامعى 2019/2020، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الأول في 21 سبتمبر، وتستمر لمدة 15 أسبوع، وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول في 4 يناير 2020، وتبدأ إجازة نصف العام في 25 يناير 2020 لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى في 8 فبراير 2020، ويستمر لمدة 16 أسبوع.

ووافق المجلس على إنشاء مركز الطب المحكم «Precision Medicine»، بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بكلية الطب، ويهدف إلى تطوير التعاون العلمى والبحثى بين الجانبين.

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كما وافق المجلس، على إعفاء الطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة، من كافة المصروفات الإضافية المقررة، والاكتفاء فقط بالرسوم الدراسية الأساسية المقررة بالقانون.

ووافق المجلس على تقديم 30 منحة دراسية للطلاب الأفارقة، بالمرحلة الجامعية الأولى للعام الجامعى 2019/2020.

وهنأ المجلس طلاب كلية التربية، بمناسبة فوزهم بالمركز الثانى في مسابقة التعليم في مصر، والذى نظمها اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، في الفترة من 5 أبريل حتى 20 يوليو.