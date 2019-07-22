شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 20 ألف طفل مصابون بـ«فيروس سي» بعد فحص 7 ملايين بالابتدائي والإعدادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، ومدير الحملة القومية للقضاء على فيروس «سي»، اكتشاف إصابة ٢٠ ألف طفل بفيروس سي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعد فحص ٧ ملايين طفل في المرحلتين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي «100 مليون صحة».

وأضاف «حساني» خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، للإعلان عن الإجراءات التحضيرية لبدء مسح طلاب المرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي المقبل، بحضور ممثلين عن مشيخة الأزهر وزارتي الصحة والتعليم، أنه لأول مرة يتم مسح هذه الفئة، حيث تمت حماية وإنقاذ ٢٠ ألف طالب من الفشل كبدي والتليف الكبد في فترة ٥ سنوات، وأن الإصابة بالفيروسات الكبدية في سن مبكر يجعل ظهور المضاعفات والأعراض أسرع.

وأوضح أنه تم فحص ٤ ملايين طالب في المرحلة الإعدادية بنسبة ٧٠٪، و٣ ملايين في المرحلة الثانوية بنسبة ٨٤٪، وأن مبادرة الرئيس علامة فارقة في العالم كله، مشددا أن هدف وزارة الصحة هو أن تكون الأجيال القادمة خالية من فيروس «سي»، الذي عانت منه مصر لسنوات طويلة في الفترة السابقة.

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وأشار مساعد وزير الصحة أن مصر تتخذ خطوات جادة للحصول على شهادة دولية للعلاج من فيروس سي، وبالفعل أشادت منظمة الصحة العالمية بنجاح مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأكد «حساني» أن المبادرة في العام المقبل تستهدف الصف الأول الإعدادي لأن مسح العام الدراسي الماضي لم يشمل طلبة المرحلة الابتدائية وبالتالي لم يخضعوا للفحص، كذلك الملتحقين بالجامعات لأن بعضهم قادمون من الخارج.

بدروها، قالت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تنفذ برنامجا علاجيا يتضمن فحص وعلاج الأطفال، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع للأطفال الأصغر سنا، مشيرة أن الأطفال المصابين بالفيروس يعانون من تمييز سلبي في المدارس، ولذلك يتم إبلاغ أهلهم بالإصابة فقط دون أخبارهم.

وأوضحت «السيد» أنه بنهاية العام الجاري سيتم الموافقة على أدوية جديدة لعلاج الأطفال المصابين بفيروس سي من سن ٣ إلى ١٢ عاما من قبل إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، مشيرة إلى أن الإصابة بالفيروس تؤثر على نشاطهم وتحصيلهم الدراسي، ومنذ عامين نعالج الأطفال بأدوية فيروس سي.

وتابعت: «نحن نحارب لإدراج الأطفال ضمن برامج الصحة العالمية وتم تقديم بحثين لعلاج الأطفال لمنظمة الصحة العالمية»، مشيرة أنه سيتم مسح ٥ ملايين طالب بالمرحلة الإعدادية خلال العام المقبل ويتم صرف علاج الهارفوني للمصابين وله فاعلية جيدة بتناول قرص واحد لمدة ١٢ أسبوع ونسبة الشفاء تتخطى ٩٩٪».