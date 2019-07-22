شادي محمد يكشف تفاصيل سرقة شقته: خدوا 600 ألف جنيه ووسام الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
كشف شادي محمد لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل سرقة شقته بمدينة نصر، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: كنت مسافر مع عائلتي وفوجئت عقب العودة بوجود كسر بالباب وسرقة محتويات الشقة.
وأضاف: اكتشفت سرقة مبلغ مالي 600 ألف جنيه، وعدد من الميداليات التي حصل عليها خلال فترة لعبه للنادي الأهلي ومنتخب مصر، بالإضافة إلى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وعدد من الساعات الثمينة وبعض الكاميرات.
وتابع: توجهت لقسم أول شرطة مدينة نصر وحررت محضرا بالسرقة، وقوات الأمن تحفظت على الكاميرات المتواجدة بالعقار وجاري فحصها من قبل النيابة العامة لتحديد المتهم.
وقال "شادي" في بلاغه أمام رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، إن شقته تعرضت للسرقة، واختفت ميداليات ودروع وأشياء أخرى من بينها وسام الجمهورية.
وانتقل فريق من ضباط المباحث لمناقشة مُقدم البلاغ ورفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمحلات المجاورة للعقار الكائن به شقة اللاعب.
وتم تحرير المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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