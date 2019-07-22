"الإدارية العليا" يعادل شهادة ماجستير "فقه" من أمريكا بنظيرتها بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض معادلة شهادة الماجستير في الفقه وأصول الدين الحاصل عليها باحث من الجامعة الأمريكية المفتوحة، بتلك التي تمنحها جامعة الأزهر في نفس التخصص، وألزمت المحكمة الجامعة معادلة الشهادة.

واستندت المحكمة على الاتفاقية التي وقعتها جامعة الأزهر عام 2000 وهي تعاون علمي وثقافي مع الجامعة الأمريكية المفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونصت المادة 9 على أن "بموجب هذه الاتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر الشريف"، وتم الغاؤها عام 2004.

وتبين للمحكمة أن الطاعن كان مقيداً في برنامج الماجستير قسم الفقه وأصول الفقه بالجامعة الأمريكية المفتوحة بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2001، وحصل على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية بتقدير عام ممتاز عام 2010، ومن ثم يكون الطاعن قد التحق بالجامعة الأمريكية المفتوحة في ظل سريان أحكام الاتفاقية قبل إلغائها عام 2004، وبغض النظر عن تاريخ حصوله على مؤهله العلمي المراد معادلته، قد اكتسب مركزاً قانونياً استناداً لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر لا يجوز المساس به.

ورأت المحكمة أنه يحق له بموجب هذه الاتفاقية معادلة شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر في ذات التخصص، ويصبح قرار الجامعة بالامتناع عن إجراء هذه المعادلة غير قائم على سبب صحيح مخالفاً للقانون، ويجب إلغاؤه.