تجديد حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة ضباط للنصب على المواطنين في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لانتحالهم صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ 2250 يورو، و1400 جنيه مصري، من شخصين يحملان جنسية دولة عربية بالدقي.

تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغا من شخصين، يحملان جنسية دولة عربية، أفادا فيه، أنهما أثناء سيرهما بشارع مصدق، استوقفهما ثلاثة مجهولين، يستقلون سيارة ملاكي وادعوا أنهم من رجال الشرطة، واصطحبوهما لداخل السيارة، وطلبوا منهما المبالغ المالية التي بحوزتهما لفحصها، حيث قدما لهم مبلغ 2250 يورو، و1400 جنيه مصري، وقام المتهمون بفحص النقود، ووضعها داخل مظروف وتسليمهما المظروف، وعقب انصرافهما اكتشفا أن المظروف بداخله بعض الأوراق بدلاً من الأموال.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، ومعاونه الرائد حسام العباسي، أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد عدة أكمنة، تم القبض على أحدهم، أثناء استقلاله السيارة المُستخدمة في الواقعة "ملاكى مستأجرة"، وبحوزته مبلغ 1700 جنيه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، واقتسامهم المبالغ المالية، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

كما تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين الهاربين، وبمواجهته اعترف باشتراكه في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.