السجن 6 سنوات لشخص والبراءة لـ3 آخرين بقضية الاتجار بالبشر في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنيات القاهرة، اليوم الاثنين، المتهم "علاء س."، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار في البشر والجريمة المنظمة، بهدف تحقيق مكاسب مالية.

كما قضت المحكمة، ببراءة 3 آخرين متهمين في ذات القضية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي، وعلي مختار.

وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة حلوان، عن قيام علاء سيد وشهرته علاء البرادعي 29 سنة، عامل بموقف سيارات، ووليد محمد عبدالعظيم، وشهرته وليد بوكو 21 سنة، جزار، وشريف عبدالعاطي، وشهرته شريف، تفاهة 18 سنة، عامل بموقف سيارات، وسيد مسعود عبدالغفار، وشهرته سيد بحلق 19 سنة، عامل بموقف سيارات، لقيامها يوم 24 فبراير 2018 بالاتجار في البشر بأن استخدموا أطفال بعد تهديدهم في القيام بخدمتهم والتسول.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا باستقطاب الضحايا مستغلين ضعف قوتهم وظروفهم المعيشية وأنهم هددوهم بالقتل والأذى الجسدي.